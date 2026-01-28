Crearon en General Villegas un Plan de Ahorro para la compra de piletas y calefactores a leña (VIDEO)

En General Villegas la firma Fragolini Group apostó por planes de ahorro que permitirán a los clientes acceder a una pileta o calefactores a leña de manera cómoda y sin sobresaltos, mucho menos, sorpresas, ya que no habrá variaciones en los montos establecidos.

La propuesta, que acaba de ser puesta en marcha, alcanza también a otros productos como la energía eléctrica solar y los termos solares. El producto se entrega cuando finaliza el plan, por esa razón, pensando en que las piletas serán requeridas en el verano próximo, hay mayor cantidad de cuotas , en el caso d elos calefactores a leña, dado que no se está tan lejos de la llegada del frío, el número de cuotas es menor.

De todos modos, las facilidades existen, y aunque hace apenas unas horas que se dio a conocer, ya hay gente que preparándose para el invierno, comenzó a pagar. El local de Fragolini Group se encuentra en la Avenida Arquitecto carrozzi 1400 de General Villegas.

El teléfono del comercio es 3388 417474.

La estabilidad que se está dando, permite que contemos con mayor financiación en las fábricas, por lo tanto ese beneficio lo trasladamos a los clientes, explicó Carlos Fragolini.