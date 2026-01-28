General Villegas: Facundo Báez asumió como Consejero Escolar

Con la lectura del Acta correspondiente por parte de la secretaria Técnica, Verónica Zallocco y teniendo en cuenta el pedido de licencia de Adriana Galliano, asumió el cargo el consejero suplente Facundo Juan Manuel Báez, quién fuera electo el 7 de septiembre de 2025 por Somos Buenos Aires.

Seguidamente la Presidente del Consejo Escolar Karina Gianolio tomó juramento, poniendo en función al nuevo integrante de acuerdo a lo que establece la Ley 13.688 inc. 169.

La ceremonia contó con la presencia del Intendente Municipal, Gilberto Alegre, autoridades municipales, educativas, concejales, personal del Consejo Escolar, Secretaría de Asuntos Docentes, personal de la Escuela de Educación Secundaria Agropecuaria 1, Autoridades Gremiales y público en general.

De esta manera el Consejo Escolar continúa trabajando, para estar cerca de los servicios educativos y garantizar una educación de calidad, para todos los que transitan la escuela en el Partido de General Villegas.