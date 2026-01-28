El equipo SV de General Villegas se ubicó en lo más alto del podio en el Desafío de los Valientes (VIDEO)

Martín Brachetti y José Hernández integrantes del Equipo de Sergio Viano fueron parte d ela difícil prueba que se disputó el domingo.

Hernández fue el ganador de los 60 kilómetros (2 vueltas al circuito), el único villeguense en ubicarse en lo más alto del podio en las tres categorías, aunque es de destacar, que los villeguenses tuvieron un destacado papel en la exigente prueba que reunió a unos 163 ciclistas.

Tras cruzar la meta hablaron con Distrito Interior remarcando lo duro del terreno, sin ocultar la alegría por el logro obtenido.