Una esperanza para «Dolly», esta mañana había sido arrojada para que muera en el basurero de Piedritas

Hoy su imagen nos conmovió luego que fuera hallada en el basurero de la localidad de Piedritas luego de haber sido descartada, agusanada y moribunda, para que muera.

Quienes intentaron asistirla habían desistido dado que en su vientre presentaba un agujero de dimensiones considerables lleno de gusanos, incluso, permitía ver sus organos que parecían estaban a punto de caer.

Ante ese panorama daban por hecho que el destino del animal estaba sentenciado y en cuestión de horas moriría.

Sin embargo, en silencio, un vecino que se dedica a recolectar metal en el lugar, la rescató, llevó a su casa, como ha hecho con otros animales que abandonan, como gatos y perros, y le dio tratamiento veterinario.

Esta noche, aunque aún grave por la seria herida, se encuentra con todos los cuidados que le dan Marcos Serrano y Zuleyha Román (foto) en su casa.

Si logra sobrevivir, será nuestra mascota, vivirá con el resto de los animales, comentaron.

Bautizada con el nombre de Dolly, esta oveja, pasa estas horas rodeada de afecto y con los cuidados que su dueño anterior, no supo o no quiso darle; es el mismo que, aseguran, hizo pro segunda vez esta herejía.