Anunciaron avances en la recuperación de la nueva terminal de ómnibus de General Villegas

Así lo hicieron saber desde el municipio, al informar que el lunes 26 de enero en la ciudad de La Plata, la Secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán, se reunió con el Director Provincial de Arquitectura, Tomás Vanrell, y Fermin Lavaqui, quienes aportaron la documentación por la cual se licitó la obra de la terminal. En la reunión, la Secretaría de Obras Públicas proporcionó la memoria de la obra y fotografías, lo que hará posible avanzar con el proyecto.

Según lo acordado, en febrero, con la visita de los funcionarios de dicha Dirección se realizará un relevamiento final para confeccionar el nuevo pliego y estimar el presupuesto definitivo. Esto permitirá evaluar si la Provincia puede financiar la obra y concretar un proyecto tan esperado por la comunidad y que ha estado abandonado durante tanto tiempo.

La reunión es un paso importante hacia la recuperación de la terminal y demuestra el compromiso de la Municipalidad de General Villegas y las autoridades provinciales para hacer realidad esta obra, expresaron desde el Gobierno local.