3 personas se accidentaron en la R188, cerca de Ameghino
El accidente se produjo en la R188, km 298, entre el ex peaje y Corpnel Granada.
Un despiste produjo el vuelco de una camioneta Toyota Hilux con 4 ocupantes, de nacionalidad boliviana, radicados en Mendoza.
No hubo víctimas fatales.
Las 3 personas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladadas al hospital de Ameghino.
El vehículo transitada en sentido Granada Ameghino con destino la ciudad de Mendoza.
Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, Policía Comunal y Ayudantia Fiscal. (Fotos interiores La Brújula)