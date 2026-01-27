3 personas se accidentaron en la R188, cerca de Ameghino

El accidente se produjo en la R188, km 298, entre el ex peaje y Corpnel Granada.

Un despiste produjo el vuelco de una camioneta Toyota Hilux con 4 ocupantes, de nacionalidad boliviana, radicados en Mendoza.

No hubo víctimas fatales.

Las 3 personas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladadas al hospital de Ameghino.

El vehículo transitada en sentido Granada Ameghino con destino la ciudad de Mendoza.

Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, Policía Comunal y Ayudantia Fiscal. (Fotos interiores La Brújula)