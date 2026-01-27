El Servicio de Traumatología de la Clínica La Pequeña Familia fue acreditado por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología

El Servicio de Ortopedia y Traumatología de la Clínica La Pequeña Familia de Junín, a cargo del Dr. Matías Pereira Duarte, recibió la acreditación oficial de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT), un reconocimiento que avala la calidad asistencial, profesional y científica del equipo.

Esta acreditación, otorgada por el Comité de Certificación y Acreditación de Servicios de la AAOT, posiciona al Servicio como uno de los pocos centros acreditados en toda la provincia de Buenos Aires lo que representa un logro significativo para la región.

El Servicio de Traumatología de la Clínica se caracteriza por contar con todas las subespecialidades de la ortopedia y traumatología, lo que permite brindar un abordaje integral, especializado y personalizado para cada paciente. Este enfoque se sostiene en un equipo de profesionales altamente formados, en permanente actualización, con una marcada vocación asistencial y científica.

La acreditación también reconoce el trabajo desarrollado dentro de una Clínica polivalente de alta complejidad, que dispone de tecnología de última generación, infraestructura adecuada y recursos humanos de primer nivel, elementos clave para garantizar diagnósticos precisos, tratamientos seguros y mejores resultados clínicos.

“Este reconocimiento es el resultado del compromiso diario de todo el equipo, del trabajo interdisciplinario y de una mirada puesta en la mejora continua”, destacó el Dr. Matías Pereira Duarte, jefe del Servicio.

De esta manera, la Clínica La Pequeña Familia reafirma su compromiso con la calidad, la seguridad del paciente y la excelencia médica, consolidándose como un referente regional en la atención traumatológica.

Staff de Ortopedia y Traumatología

Jefe Dr. Pereira Duarte, Matías

Equipo de Miembros Superiores

Hombro

Dr. Atala, Nicolás

Mano-Muñeca-Codo

Dr. Pinciaroli, Luciano

Dra. Ronchi, Marisol

Equipo de Miembros Inferiores

Cirugía Protésica de Cadera y/o Rodilla

Dr. Huichaqueo, Víctor

Dr. Pereira Duarte, Carlos

Dr. Salagoity, Francisco

Artroscopia de Rodilla

Dr. Huichaqueo, Víctor

Dr. Stagnaro, Joaquín

Pierna Pie Tobillo

Dr. Amarilla, Marcos

Dr. Sosa, Valentín

Columna/escoliosis

Dr. Pereira Duarte, Matías

Pelvis

Dr. Cuello, Germán

Ortopedia y Traumatología Infantil

Dr. Amarilla, Marcos

Dr. Sosa, Valentín

Traumatología General

Dr. Zsumilo, Tomás

