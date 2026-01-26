Optimizar el gasto público y jerarquizar al personal, las próximas metas de Alegre

El intendente Gilberto Alegre anunció una serie de medidas destinadas a optimizar el gasto público y jerarquizar al personal municipal, tras analizar los resultados del ejercicio 2025. Las acciones incluyen recategorizaciones, el pase a planta permanente de trabajadores que cumplen con los requisitos y un control más estricto sobre horas extras y subsidios.

En un balance exhaustivo de la gestión municipal, el Intendente Gilberto Alegre destacó la solidez financiera alcanzada al cierre del ejercicio 2025, aunque subrayó la necesidad de continuar con una reestructuración administrativa para potenciar la eficiencia del Estado local.“Habiendo cerrado el ejercicio 2025, procedimos a analizar todas las variables que nos llevaron a un resultado económico financiero positivo”, explicó Alegre, pero advirtió: “No nos dejamos engañar por el buen resultado, sino que empezamos a analizar distintos factores que componen el gasto público”.

En ese sentido, el jefe comunal señaló que se detectaron áreas con consumos excesivos o poco claros. “Hay muchas dependencias donde se está gastando el dinero sin un control adecuado y hemos empezado a buscar un manejo más eficiente”, afirmó.Alegre puso especial énfasis en dos rubros críticos: las horas extras y los subsidios. “Analizamos el tema de las horas extras, donde hay excesos en algunas áreas que trataremos de resolver”, sostuvo, al tiempo que se refirió a los subsidios como una “rutina que se hace perniciosa con gastos que no responden a necesidades reales”. Según el Intendente, corregir este “goteo importante en el presupuesto” permitirá redireccionar fondos para atender de manera más efectiva las demandas de la comunidad.

Una de las medidas más destacadas es la recategorización de una parte significativa de la planta municipal. “En este proceso de jerarquización, ascendimos a aproximadamente 190 personas de la planta permanente y a unas 30 o 40 de la planta transitoria”, detalló Alegre.

El Intendente aclaró que esta medida implica una mejora en la operatividad del municipio: “Esta jerarquización no significa un aumento de sueldo, sino mejorar el funcionamiento municipal, basándonos en los informes de cada jefe de área”.

Además, Alegre anunció que se procederá a nombrar en planta permanente a aquellos trabajadores que ya cumplen con los requisitos legales y adelantó beneficios para quienes están próximos al retiro. “En los próximos días vamos a aumentarles módulos a todas aquellas personas que están a un plazo de tres años para la jubilación”, confirmó.

Finalmente, el Intendente reafirmó el compromiso de su gestión con la mejora continua: “Este trabajo tiene por objetivo mejorar el funcionamiento del municipio y darle la jerarquía que se merece al personal que ha trabajado eficientemente, brindando respuestas a los vecinos”.