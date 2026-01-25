Walter Álvarez: «El Desafío de los Valientes se ganó el nombre este año» (VIDEO)

Walter Alvarez, uno de los organizadores de la prueba, se refirió a las características de este año, donde los corredores respondieron marcando un récord en la inscripción.

Con un trazado exigente que se volvió más difícil luego de la lluvia, esta edición «no fue para cualquiera».

Por otra parte se destaca el lugar elegido para que sea la base, la largada y la llegada, la Ciudad Deportiva del club Atlético que estrenó sanitarios y pudo ser conocida por más gente, al igual que el proyecto que la Comisión persigue para ese lugar.