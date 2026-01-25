AMPLIAMOS: joven hallado sin vida en la vía pública en Ameghino

En la mañana de ayer publicamos acerca de una persona joven hallada sin vida en la vecina ciudad, de acuerdo a lo publicado por el sitio local La Brújula.

Tras las averiguaciones realizadas, a instancias de los lectores, y a pesar d ela escasa información que se brindó al respecto, trascendió que la víctima fue un hombre de entre 25 y 30 años, de Ameghino, cuyo cuerpo se encontraba en la vía pública, frente a la vivienda en la que habita donde se encuentran una importante cantidad de árboles en la calle 1, entre 6 y 8.

Una persona que circulaba por el lugar advirtió la escena en las primeras horas del sábado, dando aviso de inmediato, por lo que intervino la Policía local, haciendo luego lo propio la Policía Científica.

De acuerdo a lo dictaminado tras las pericias de rigor, la persona había decidido poner fin a sus días.