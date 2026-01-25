Santa Regina podría volver a tener un despacho de combustible: «estamos trabajando para eso»

Lo anticipó días pasados Jorge Leani, Delegado Municipal, en una entrevista en FM Peregrina (92.9).

Leani que se había referido a otros temas de la localidad, dijo que este año podría ser de buenas noticias para la localidad perteneciente al distrito de General Villegas, ubicada al límite con la provincia de Santa Fe, cerca de Rufino.

Como muchos pueblos con poca densidad poblacional perdió el lugar que despachaba combustible, y desde hace unos cuatro años aproximadamente, para cargar, los automovilistas y transportistas deben viajar a otros lugares.

Actualmente hay un empresario del rubro, de una localidad cercana, que manifestó sus intenciones de montar una venta de combustible; para ello requiere de un terreno, que el municipio está dispuesto a facilitar y por el que se encuentra tramitando para cederlo con opción a compra.

Dado el avance de las gestiones, en los primeros días del mes de febrero esta persona estaría en condiciones de hacerse cargo y comenzar a construir lo necesario para expender para prestar este servicio que resulta vital.

El lugar que está ubicado en el ingreso al pueblo, exactamente frente al cartel de bienvenida, devolverá a Santa Regina algo que viene siendo pedido por muchos vecinos, incluso el movimiento que se va teniendo la zona, lo hace prácticamente indispensable.

En ese sentido, el Delegado Municipal, reconoció el trabajo que el área Legales de la Municipalidad realiza, dado que además de lo detallado, comentó que se están tramitando escrituras para viviendas que no las tienen y tratando de regularizar terrenos que por distintos motivos estarían en condiciones de pasar al Estado local, lo que permitiría a algunas personas acceder a su terreno propio.