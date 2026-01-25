Quedan pocos días de la convocatoria para cantinas de los carnavales de General Villegas
Los carnavales en la ciudad cabecera se realizarán los días 14, 21 y 28 de febrero.
Por este motivo desde el municipio se abrió la inscripción para aquellas instituciones y particulares que deseen ser parte.
Mediante la inscripción on line podrán acceder al formulario que los habilitará a participar.
Para inscribirse el enlace se encuentra en la siguiente dirección: https://forms.gle/DZ9jRYobx9xZgRvx8
La fecha límite es el próximo 28 de enero.