Cuatro horas de pedaleo para la elite de El Desafío de los Valientes en General Villegas

Esta mañana, apenas pasado un minuto de las 7 horas, como estaba previsto se largó la edición 2026 de El Desafío de los Valientes, la prueba ciclística organizada por el club Atlético que fue disputada por 163 corredores de diferentes puntos del país, con presencia mayoritaria de locales, lo que representó otro objetivo alcanzado.

Los ganadores fueron

-120 kilómetros: Sergio Ullúa, de Santa Rosa, La Pampa en 4 hs. 2 min. 1 seg

Los escoltas, tres villeguenses, Geltgenlichter, Viano y Lago.

-60 kilómetros: José Hernández, de General Villegas

-30 kilómetros: Marcelo Matías Aguilera, de Parera, La Pampa

Las características de la carrera, por su trazado, justifica el nombre, pero a eso se le deben sumar dos condimentos que la hicieron para los espectadores más atractiva, y más dura para quienes la corrían; la lluvia de los día previos y el chaparrón de unas horas antes, que modificaron el estado del trazado; a favor de los corredores, el tiempo meteorológico que acompañó, ya que la mañana estuvo fresca, y el sol asomo cerca del mediodía cuando prácticamente todos habían cruzado la meta.

Este año que se decidió concentrar todo el despliegue en la ciudad deportiva, que contó con los sanitarios en condiciones de ser utilizados, dando un paso más en la dotación de la infraestructura necesaria, en ese sentido sin dudas, lo más importante y ambicioso por su costo, es la energía eléctrica por la que se gestiona. El lugar estuvo a la altura de las circunstancias, por lo que la próxima edición volverá a ser en ese escenario.

Con el ciclismo en este formato de rural bike, Atlético suma una disciplina más a la que logran darle un lugar y relieve que va de la mano de otras actividades con las que cuenta la institución.

Esta edición además contempló la presencia d elos locales, a los que se los premia de manera especial con una copa extra, en reconocimiento al esfuerzo y forma de agradecer el acompañamiento. Son muchos los vecinos que practican este deporte que este año, incluso en otras competencias como La Doble Elordi, se animaron a competir. A su vez, muchos se han subido a la bicicleta recientemente y van en camino a esa experiencia, por ese motivo, se dispuso una categoría recreativa en el marco del cicloturismo.

La prueba se disfrutó tanto arriba de la bicicleta como viendo pasar a los competidores, o, como en el caso de Beto Miranda, un histórico del ciclismo, que con sus 84 años, sigue pedaleando, aunque no compite por prescripción médica; él también fue parte como banderillero en esta oportunidad.