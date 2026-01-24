En Ameghino se incendió una moto cuando circulaba con dos personas

El incendio ocurrió pasadas las 21 horas en el acceso conocido como el del cementerio, que conduce a la Ruta 66.

Iban circulando cuando por causas que no fueron establecidas el rodado comenzó a ser envuelto pro las llamas obligando a los dos ocupantes a abandonarlo en la banquina, lo que produjo además que el fuego alcanzara el pasto seco propagando las llamas.

Esta situación demandó el intenso trabajo de bomberos que tras su intervención pudo ser controlada, aunque los daños en el rodado fueron totales, informó el sitio la Brújula, de la vecina ciudad.

Los dos motociclistas resultaron sin heridas.