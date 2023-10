Bilotta y Galli: «Nos dicen que no tenemos experiencia, yo pienso que cuando menos experiencia tenés es mejor porque no estás viciado» (AUDIO)

El candidato a intendente por Villegas Avanza, Agustín Bilotta y uno de los integrantes de la lista de los liberales que van con Javier Milei, fueron entrevistados por Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9) en el marco del inicio de la campaña que tiene para los de General Villegas el desafío fijado por ellos de acercarse al caudal que el candidato a presidente por la Libertad Avanza recibió en las PASO en el distrito. De lograrlo podrían ser la próxima fuerza política en conducir los destinos de General Villegas.

Audio de la entrevista

La recorrida que realizan Bilotta acompañado en este caso por quien ocupa uno de los últimos lugares en la lista pone sobre la mesa la horizontalidad del espacio al que muchos, como es el caso de Galli, de profesión Kinesiólogo, llegó cansado de los problemas habituales sin resolver y la queja constante; motivo por el que en su mayoría jóvenes y profesionales decidieron involucrarse encontrando en las ideas liberales, bien representadas por Milei, el lugar para militar.

Una de las cosas que les demanda tiempo es explicar muchas veces las propuestas liberales que aseguran han sido sacadas totalmente de contexto como el tema órganos, portación de armas y la educación mediante váuchers.

«Nosotros somos liberales, defendemos la vida, la propiedad privada y el respeto hacia la otra persona», remarcó Bilotta para adentrarse en diferentes temas.

La diferencia que Milei sacó respecto a Bilotta la atribuyen al voto bronca de la gente que decidió involucrarse en la interna de Juntos por el Cambio para castigar a aquellos que no se unieron; entendiendo que ahora, con el trabajo que llevan a cabo para achicar la brecha, mejorarán el número. Una prueba de ello, comentó el candidato a intendente son los debates que se vienen dando en los colegios secundarios del distrito donde los cuatro candidatos exponen juntos; esos espacios muestran en la reacción de los adolescentes lo bien que están de cara al 22 de octubre.

Bilotta considera que sus rivales subestiman a los chicos con palabras y discursos que intentan confundirlos, pero asegura que a la juventud no se la puede engañar, mucho menos con el acceso que hoy se tiene a la tecnología y la información que a través de esta llega o está a disposición.

Villegas Avanza comenzó planificando de qué manera reorganizarían la Municipalidad pensando en estas elecciones, plan que hoy está en condiciones de ser aplicado,

Galli por su profesión se refirió al hospital del que dijo que hay que revalorizar al personal de todas las áreas, mejorándolo en sus condiciones, particularmente, se entiende, remunerativas. Quedarse con lo que sirve y lo que no anda, no necesariamente erradicarlo, sino buscar la forma de mejorarlo, de potenciarlo. El hospital técnica y tecnológicamente está a la altura de cualquier centro de salud destacado del país, reconoció, sugiriendo que luego de hacer un análisis de situación se debe avanzar con lo que han logrado armar como proyecto para el área.

Bilotta al referirse a temas como la Seguridad dijo que una cosa es una expresión de deseo y otra la realidad, explicando que desde el municipio se pueden arreglar los móviles, pero no gestionar más policías, ya que esa es potestad del Estado provincial; sí se puede mejorar la Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo o dotar a localidades como Villa Saboya que no tiene internet para lograr que el sistema de monitoreo por cámaras funciones mejor y con más unidades. Dentro de las metas Villegas Avanza colocará más cámaras y con mayor tecnología, capaz de reconocer rostros y leer patentes; hoy, aseguran, eso no funciona efectivamente.

«Si somos Gobierno vamos a implementar muchos de los Proyectos que tenemos presentados en el Concejo Deliberante», expresión con la que Bilotta insistió en que su respaldo principal es la tarea desempeñada junto a su compañera de bloque Analía Balaudo.

La creación de un grupo de prevención de salud principalmente para las escuelas, con foco en cardiología, psicología, ginecología y nutrición, es la prueba.

«Nosotros tenemos una escucha activa, vamos a una reunión, escuchamos y luego actuamos sobre eso», explicó sobre el modo en que se desempeñaron hasta el momento. «Si sos Ejecutivo no tenes la necesidad de presentar un Proyecto, lo hacés y listo», resumió ante un eventual triunfo en las elecciones.

Los entrevistados hablaron de viviendas y terrenos, volviendo a asegurar sinceridad y realidad, al recordar que antes de entregar un terreno, como dijeron que prometen los otros candidatos, hay que dotarlos de infraestructura que está establecida en los convenios firmados con la provincia, para los que se requieren recursos económicos con los que la Municipalidad no contaría si no se ordenan las finanzas, aclarando que eso no significa reducción de personal, enfatizando allí que para Villegas Avanza el trabajador municipal es fundamental para el cambio que pretenden.

No han presentado al grupo de colaboradores o futuros integrantes del Gabinete entre los que habría empleados municipales porque en caso de no ser Gobierno, podrían ser castigados como parte d ela vieja política.

«Nos dicen que no tenemos experiencia, yo pienso que cuando menos experiencia tenés es mejor porque no estas viciado. Mirá donde llevaron el país los que tienen experiencia. La gente se cansó de eso por eso surge el fenómeno Milei, porque Milei está proponiendo cosas totalmente distintas, ¿y quienes se oponen?, los mismos de siempre» (Bilotta)

Reorganizar el municipio es aplicar cambios en el organigrama, de las 13 Secretarías que existen actualmente quedarán 5, con lo que ahorrarán varios altos sueldos, con eso se podrían ampliar las cajas que manejan los Delegados a cifras que les permitan disponer de fondos para dar respuesta y soluciones en lo inmediato sin necesidad de tener que esperar la respuesta de la ciudad cabecera.

La Secretaría de Desarrollo Territorial que contará con un área de Espacios Verdes, la Dirección de Seguridad, más allá de Vial y Servicios Urbanos, la Secretaría de Desarrollo Financiero que tendrá bajo su órbita la Dirección de Promoción que abarcará todo lo que es promoción de empresas e industrias; Secretaría de Desarrollo Humano, allí la Dirección de Deportes, Salud y Cultura y Inclusión e Igualdad (que fue aprobado en el HCD a instancias de un Proyecto de Villegas Avanza y no ha sido aplicada), la Secretaría de Salud en la que funcionará la Dirección de los CAPS, Zoonosis, Bromatología y los basureros; y la Secretaría de Gobierno que tendrá un nexo con las cooperativas de los pueblos y los Delegados Municipales.

La libertad de decisión y ejecución a los Directores de áreas y los Delegados Municipales, como así también la idea de abrir la mayor cantidad de carreras universitarias para que los jóvenes puedan estudiar en territorio sin necesidad de tener que trasladarse a las grandes ciudades como ocurre, teniendo en cuenta la necesidad y demanda del distrito; en ese sentido recordó Bilotta que presentaron un proyecto para la creación de las carreras de Paramédico, Fonoaudiología y terapista Ocupacional lo que hoy garantizaría salida laboral inmediata.

Al final, Galli, a quien se le pidió un mensaje a la comunidad, se refirió a Agustín Bilotta, destacando que es una persona confiable, congruente que vive y actúa de acuerdo a lo que dice, una de las razones que inspiran para continuar trabajando y perteneciendo al grupo.

Bilotta, por su parte, volvió sobre la reacción de los más jóvenes en los debates que se han dado recientemente en los colegios, lo que les da la satisfacción de saber que van por el buen camino cumpliendo con el deber. Recordó en ese sentido que le dicen «son los únicos que no nos dijeron que los voten, son los únicos que nos dijeron voten a quien quieran».

Parafraseando a su referente nacional Javier Milei, el villeguense citó una frase: «No vine a guiar corderos, vine a despertar leones».

Relacionado