Un Perchero Compartido, el proyecto de mujeres del CPA General Villegas que está en marcha (VIDEO)

Un grupo de mujeres, concurrentes al CPA, pusieron manos a la obra y tras crear el grupo Mujeres en Acción, llevan a cabo esta propuesta que es por y para toda la comunidad. De hecho, los vecinos que cuentes con prendas o calzado, entre otros elementos, pueden hacer sus donaciones y ser parte de esta idea que es una realidad y ya funciona en las instalaciones de la calle San Martín, casi esquina Moreno.

El grupo contiene a mujeres que atraviesan diferentes situaciones problemáticas, mediante psicólogos, trabajadores sociales, y otros profesionales que integran el Centro de Atención Provincial; por lo tanto, es abierto y en cualquier momento del año quien lo necesite o requiere puede sumarse y ser parte.

Dialogamos con sus integrantes, Sonia Tirado, Fernanda Bramajo, Lucía Galván y Lucía Gallego, para conocer «el detrás de escena» y poder comprender el valor que tiene el acompañarlas en esta tarea que inició con el año en curso.

Quienes necesiten ropa o calzado, pueden acercarse los días y horarios indicados, elegir y retirar, sin ningún requisito especial.

Para conocer más estar al tanto de las diferentes propuestas se las puede seguir en Instagram en @unpercherocompartido.