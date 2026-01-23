23 de enero, Día Nacional del Músico en honor al nacimiento de Luis Alberto Spinetta

Cada 23 de enero, la Argentina celebra el Día Nacional del Músico, una fecha que rinde homenaje a Luis Alberto Spinetta, nacido en 1950, una de las figuras más influyentes, profundas y singulares de la música popular del país. La efeméride fue establecida por la Ley 27.106, sancionada en 2015, como reconocimiento a su aporte artístico y cultural.

Poeta, compositor, guitarrista y pensador, Spinetta fue mucho más que un músico: construyó una obra que trascendió géneros, modas y generaciones. Desde Almendra, banda fundacional del rock argentino, hasta proyectos como Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y su extensa carrera solista, el Flaco dejó un repertorio que combinó sofisticación musical, lirismo y una mirada ética sobre el arte y la vida.

Su influencia se extiende mucho más allá de sus canciones. Spinetta impulsó una concepción del músico como creador integral, comprometido con su tiempo y con la búsqueda estética, alejado del mero éxito comercial. Letras como Muchacha (ojos de papel), Bajan, Seguir viviendo sin tu amor o Durazno sangrando forman parte del patrimonio cultural argentino y siguen siendo revisitadas por nuevas generaciones de artistas.

El Día Nacional del Músico no solo recuerda su figura, sino que también pone en valor el trabajo de quienes hacen de la música una forma de expresión, identidad y sustento. En un contexto de cambios tecnológicos y desafíos para la industria cultural, la fecha invita a reflexionar sobre el rol de los músicos, la necesidad de políticas de apoyo al sector y la importancia de la música como bien cultural.

A más de una década de su muerte, ocurrida en 2012, la obra de Luis Alberto Spinetta continúa viva. Sus canciones siguen sonando, inspirando y dialogando con el presente, confirmando que su legado no pertenece al pasado, sino al corazón mismo de la música argentina.