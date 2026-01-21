El desafío de los valientes en cuenta regresiva, se corre el domingo en General Villegas (VIDEO)
El epicentro será la Ciudad Deportiva del club Atlético. Es una prueba exigente que cuenta con tres distancias.
La particularidad está dada en que los corredores darán 4 vueltas en el exigente circuito, que permitirán al público disfrutar de la competencia cómodamente. La largada es el domingo a las 7 de la mañana.
Habrá premiación especial para los corredores locales; una manera de reconocer y fomentar este tipo de ciclismo en la ciudad. Se está a tiempo de inscribirse. Actualmente el número de corredores supera los 120.