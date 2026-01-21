El villeguense Damián Torres fue operado en Bahía Blanca tras el accidente con su camión

El villeguense, de 34 años, que conducía su camión el pasado 6 de enero con destino Bahía Blanca cuando se quedó sin frenos, colisionando contra otro camión y un auto, se encuentra desde entonces internado en el hospital Penna de esa ciudad en el sur de la provincia.

Lo que en principio parecían golpes, fueron en realidad dos fracturas, en uno de sus tobillos y la cadera, por lo que requirió la colocación de dos prótesis.

Durante la espera para que éstas llegaran, sus amigos y compañeros del transporte principalmente, iniciaron una colecta de fondos mediante rifas, solicitud de donaciones, entre otras, logrando una suma que permitió la compra de una de las prótesis cuyo costo corría por cuenta del paciente.

Su esposa, María José Barrera, que lo acompaña desde el primer día, destacó el acompañamiento a la distancia de mucha gente, poniendo de relieve el valioso aporte recibido, y el que continúan recibiendo.

Estas intervenciones quirúrgicas que tuvieron lugar ayer permitieron que reciba las dos prótesis en el mismo momento, salieron bien, pero continúa en observación; Damián está bien, comentó María José a Distrito Interior.

Quienes puedan hacer un aporte deben realizar una transferencia a la siguiente cuenta:

Alias:Flor.torres2008

Titular:Florencia Valentina Torres

CBU:0000003100017122344963

Acerca de su regreso a General Villegas, aún no tienen fecha, incluso es incierto los pasos que deberán seguir tras la cirugía.

Por el momento es visitado por los médicos quienes indicaron que su evolución es favorable.