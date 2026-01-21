Son buenas las noticias sobre la recuperación de Bastian, el niño de Santa Regina

En unos días Bastian Franco cumplirá dos años.

El 8 de enero de este año, el pequeño fue arrollado accidentalmente por su tío que maniobraba en reversa un vehículo; las consecuencias fueron muy graves y desde entonces Bastian ha estado en mano de médicos, y sobre todo de Dios.

Llavea unos días en el hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde arribó procedente de General Villegas en vuelo sanitario, en grave estado.

Tras unos días en los que la situación fue extremadamente crítica, el paciente comenzó a mostrar una leve mejoría que fue evolucionando en el tiempo.

Hoy, Jorge Leani, propietario de FM San José, y Delegado Municipal de Santa Regina, quien mantiene contacto directo con sus padres contó las buenas noticias que genera el niño.

Por estas horas le están retirando por completo la sedación, de continuar en ese camino, en unos días podría estar regresando a General Villegas, tal vez por unos días permaneciendo en el hospital municipal, para luego continuar su recuperación en su localidad donde lo espera la comunidad.

Por estos días estuvo despierto y hasta realizó dibujos.

Está en general, bien, y todo hace demuestra que así continuará, expresó Leani.