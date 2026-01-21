General Villegas adquiere materiales para mejorar calles de tierra
El acto contó con la presencia del intendente municipal Gilberto Alegre; la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Gisela Bollini; personal de la Secretaría de Obras Públicas, de la Oficina de Compras y uno de los oferentes.
La licitación comprende la provisión de materiales áridos, específicamente compuestos de piedra dolomítica, que serán utilizados para la ejecución de subbase en calles de tierra del ejido urbano. Está prevista la adquisición de material con granulometría de 0,6 a 25 milímetros, lo que permitirá, en una segunda etapa, avanzar en la ejecución de la banda de rodamiento, optimizando las condiciones de circulación.
El presupuesto oficial estimado para la provisión de materiales y su transporte asciende a $54.000.000, con un plazo de entrega establecido en sesenta (60) días.
En esta instancia se presentaron dos empresas oferentes, cuyos presupuestos fueron de $45.027.000 y $54.602.100, respectivamente. Las propuestas serán ahora analizadas de acuerdo con los criterios técnicos, económicos y administrativos previstos en el pliego licitatorio.
Esta licitación se enmarca en una planificación sostenida de obras públicas, orientada a mejorar la transitabilidad, acompañar el desarrollo urbano y brindar mejores condiciones de circulación a los vecinos de General Villegas.