El intendente de Ameghino incorporó a un villeguense y un pintense a su gabinete

Nahuel Mittelbach incorporó a partir de este año nuevos funcionarios a su equipo de trabajo, los que están en funciones desde el arranque de este mes de enero.

El primer mandatario de Ameghino, sumó, entre otros, a dos foráneos; uno de ellos familiarizado con el distrito, ya que se desempeñó como Director de la Escuela Técnica de la localidad; se trata de Bruno Zavatarelli, de General Pinto, profesor y técnico en electromecánica, quien posee experiencia docente en áreas científico técnicas, donde lleva una década de trayectoria en la enseñanza técnica.

Zavatarelli dirige la Secretaría de Obras Públicas.

Por otra parte, el Dr. Pablo Varrone, médico, especialista en emergentología, quien se ha desempeñado en cargos jerárquicos en el área en distritos vecinos. También ha sido consejero del Consejo Superior de Salud.

Varrone está a cargo de la Secretaría de Salud.

Acerca de las nuevas incorporaciones, que se dieron también en la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Local y la Subsecretaría de Coordinación, Mittelbach consideró fundamental realizar cambios y conformar un equipo con miradas diversas, sólida formación y trayectorias complementarias, según expresó.

Agregando al momento d ela presentación de los nuevos funcionarios que «Estoy convencido de que esta articulación permitirá afrontar los desafíos de la gestión pública con planificación, responsabilidad y criterios claros en la toma de decisiones.

Este equipo, junto al resto de los funcionarios, tendrá a su cargo áreas estratégicas del gobierno local, con el compromiso de administrar los recursos públicos de manera eficiente y transparente, orientando su labor a mejorar la calidad de vida de los vecinos y promover el desarrollo sostenido del distrito».