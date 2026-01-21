Propuestas formativas del Polo Tecnológico de General Villegas: cursos y talleres para todas las edades

La Municipalidad de General Villegas, a través de la Secretaría de Educación, informa que se encuentran abiertas las inscripciones a una nueva serie de cursos y talleres que se dictarán en el Polo Tecnológico, con propuestas orientadas tanto a personas adultas como a niños, promoviendo el acceso al conocimiento digital y tecnológico desde edades tempranas.

Curso de inteligencia artificial para mayores de 30 años

Esta capacitación está destinada a personas mayores de 30 años interesadas en aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial en su vida diaria. El curso se desarrollará en cuatro encuentros, comenzando el 3 de marzo, en el horario de 16:00 a 17:30 horas, en el Polo Tecnológico. La propuesta tiene un enfoque simple y práctico, orientado a la aplicación de la IA en el trabajo, los estudios y las tareas cotidianas.

Taller de Canva para niños

El Polo Tecnológico también ofrece el Taller de Canva para niños y niñas de 10 a 14 años, una propuesta creativa y lúdica para aprender a diseñar stickers, collages, flyers, portadas y otros contenidos gráficos de manera divertida. El taller tendrá una duración de dos encuentros, iniciará el 4 de febrero y se dictará de 14:00 a 15:30 horas.

Taller de GDevelop: creación de videojuegos

Otra de las propuestas es el Taller de GDevelop, destinado a niñas y niños de 10 a 14 años, donde podrán crear su propio videojuego y dar sus primeros pasos en programación a través del diseño de personajes, escenarios y desafíos. El taller constará de cuatro encuentros, comenzará el 3 de febrero y se desarrollará en el horario de 14:00 a 15:30 horas.

Inscripción y consultas

Los cupos son limitados. Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 3388-516873. La inscripción a todas las propuestas se realiza a través del siguiente enlace:

https://taplink.cc/ polotecnologico

Estas iniciativas forman parte de la política educativa del Municipio orientada a fortalecer la inclusión digital, la capacitación continua y el desarrollo de habilidades tecnológicas en la comunidad.