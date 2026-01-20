General Villegas: 6 horas de trabajo en un incendio de malezas que pudo haber afectado una vivienda y un hangar (VIDEO)

Ayer por la tarde los bomberos voluntarios de la ciudad cabecera intervinieron en un incendio de malezas, que con el correr de las horas fue presentando dificultades y demandó unas 6 horas de trabajo.

Fueron tres focos que se produjeron a lo largo de unos 600 metros, sobre la banquina, frente al predio ferial de la Sociedad Rural, entre Villegas y Banderaló.

El viento que en ese momento soplaba con fuerza, y e estado de las malezas por la escasez de agua complicaron la situación.

El fuego avanzaba hacia el interior de los predios donde en uno de los se encuentra una vivienda y en el otro un hangar, con al menos un avión y el combustible para la aeronave. A su vez, las llamas afectaron algunos palos del alambrado y parte de un monte.

Los bomberos requirieron de 4 móviles, 1 autobomba multipropósito, 2 camionetas con equipos forestales y una cisterna, intervinieron 18 voluntarios que trabajaron hasta las 22:30 horas aproximadamente controlando y enfriando el lugar; se debe tener en cuenta que luego restaba el regreso al cuartel donde se dejan todas las unidades, herramientas y otros elementos utilizado en condiciones para un nuevo servicio, por lo que, eran las 23 cuando continuaban con sus labores.

No se pudo determinar la causa del fuego, aunque se estima que no iniciaron en simultáneo, sino que las brasas que produce la maleza seca incendiada pudo haber contribuído. Inicialmente se creyó que podía haberse tratado del corte de un cable de la línea eléctrica pero quedó descartado; no obstante fue requerido el personal de Eden por si era necesario la interrupción del servicio eléctrico en caso que el fuego alcanzara palmeras o cables, lo que no sucedió afortunadamente.

Se debe mencionar que fue necesaria la presencia policial ya que por momentos se requirió de la interrupción del tránsito el que circuló asistido por al menos tres horas.