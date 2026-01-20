General Pinto: la obra del feed lot más grande de la región se acerca a su conclusión

Llevada a cabo por la empresa Argecam, el feed lot que será el más grande la región, y quizá el más importante del país, por las proyecciones que existen sobre el emprendimiento de la familia Dorronzoro se encuentra cerca de su conclusión.

Los trabajos iniciados a comienzos de 2025 tienen como proyección su culminación los primeros meses del año en curso. Las condiciones climáticas han sido determinantes para el ritmo con el que trabaja Argecam que ha desplegado una cantidad de maquinaria y recurso humano inusual para estos tiempos, pero es lo que el mega proyecto exige.

Las imágenes aéreas que acompañan esta publicación permiten dimensionar la magnificencia de este feed lot que comenzó a generar grandes expectativas en las comunidades cercanas, principalmente las del distrito de General Pinto que es donde se encuentra.

Cabe recordar que la decisión de la familia inversionista no fue al azar, por el contrario, la decisión del Gobierno pintense de acompañar el proyecto cuando le fue presentado, y el valor de la guía respecto a otros distritos, especialmente el de Ameghino, de donde son originarios los Dorronzoro, inclinó la balanza.

Este detalle conjuga lo que en la mayoría de los casos resulta una utopía de la política, que haya empresarios dispuestos a realizar una gran inversión en estos distritos, y funcionarios capaces de generarles las condiciones para que lo hagan.

Tanto por aire, como por tierra se aprecia el avance de la obra que ante la consulta de Distrito Interior los últimos días del mes de diciembre pasado, se indicó que estaba a un 70% aproximadamente.

Po rotra parte, los datos que oportunamente recibimos acerca de la cantidad de cabezas que pasarían por allí anualmente (unas 90.000 aproximadamente), se podría modificar; es que a lo previsto se le han sumado cambios que por el momento resultan desconocidos.

Lo cierto es que cada vez está más cerca su conclusión y por ende la puesta en marcha, lo que generará nuevos puestos de trabajo, un movimiento que puede modificar la economía zonal; de hecho ya se realizaron las primeras búsquedas de trabajadores por parte de la empresa propietaria.

De manera general, el proyecto es una invitación inevitable a ilusionarse con una zona que puede atraer nuevos emprendimientos, de capitales locales, o foráneos que busquen y encuentren, una tierra propicia para desarrollarse. De forma particular, a General Pinto lo jerarquiza, y potencia, posicionándolo como uno de los lugares con un Gobierno que ha sido capaz atender y entender a una de las empresas más pujantes de Argentina.

Aún así, queda mucho por hacer y mejorar, más allá de este enorme paso que significó el haberle abierto las puertas a Dorronzoro para su desembarco en General Pinto.