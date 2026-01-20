La pasión por el camión que tuvo que resignar por la salud, pero no abandonó el transporte, una historia para escuchar (AUDIO)

Oscar Oronoz tiene actualmente 60 años, prácticamente la totalidad de su vida transcurrió ligada al transporte, pasión que le transmitió su padre quien le transfirió el saber y el respeto por este oficio.

ESCUCHAR: Entrevista completa a Oscar Oronoz

En una entrevista días atrás en el programa Las Cosas por el Aire (FM Peregrina, 92.9), quien hoy preside FADEEAC en General Villegas, ciudad que habita desde que vino de su Buchardo natal, contó detalles y vivencias a bordo del camión, en el que compartió viajes con su familia integrada por su esposa y sus dos hijas; eran tantos los días viajando que para verse lo acompañaban.

Así transcurrieron muchos años recorriendo el país a lo largo y a lo ancho hasta que una enfermedad que describe en la entrevista, lo obligó a bajarse del camión, sin embargo, no significaría que se alejaría del transporte.

Actualmente posee camiones y sumó el servicio de transporte de pasajeros, tras haber creado la firma Viajeros del Oeste, a la que acaba de incorporar una flamante unidad de 19 asientos, cero kilómetro, lo que demuestra su compromiso con el trabajo, y quienes lo elijen. Cuentan quienes más lo conocen que así ha sido siempre, la manera de mantener y aumentar el trabajo, pero sobre todo mantener y conservar el buen nombre.

En su andar por la vida, lucha todos los días por mantener su salud lo mejor posible, sabiendo que es primordial no ceder al desánimo que puede aparecer ante circunstancias propias de los riesgos que su actividad tiene, aún así, da pelea; de allí que haya forjado un carácter que le ha dado muchos y buenos amigos que ha ido haciendo con el paso de los años, y en diferentes ambientes.

Viaja de manera recreativa todo lo que puede, disfruta de otra pasión que son las carreras del TC y hasta se ha animado a actuar en nombre de la música, tocando el bombo y hasta interpretando alguna canción. También es dirigente del sector, lugar que ocupa desde hace un largo tiempo al haber logrado la confianza absoluta de sus pares locales, y de otras latitudes.

Donde más cómodo se siente, o con quienes más cómodo se lo ve, es con su familia, hijas, nietas y esposa, han formado un sólido vínculo en el que se sostiene para que cada día valga la pena, lo demás es circunstancial, asegura.