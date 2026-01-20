Vecinos sorprendidos por los alimentos arrojados a la basura en General Villegas

Esta vecinos de las inmediaciones que advirtieron alimentos entre basura arrojada en la vía pública se comunicaron con Distrito Interior a fin de compartir la inquietud.

«Puede que se trate de mercadería vencida y la descartaron, pero entre las cosas hay aceite envasado (que según comentaron suele tener fecha límite sugerida para ser consumida). No sabemos quién la tiró, pero nos llamó la atención, ver puré de tomate, arroz.», comentaron.

Por otra parte dijeron «si es mercadería que se venció es una pena que no haya sido aprovechada, más aún si fue entregada por Desarrollo Social».

Lo mencionado se encuentra en la vereda de un descampado que se encuentra sobre la calle Pueyrredón, a metros de la Avenida Chassaing Sur.

«Cada uno hace con sus cosas lo que quiere», reconocieron, «pero al ser comida, con la necesidad que hay, queremos que antes de que se venza sin ser consumida, pueda ser donada a alguien que la aproveche», concluyeron.