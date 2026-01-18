Los Reyes Magos del Roperito Comunitario repartieron regalos en General Villegas

Esta mañana los Reyes Magos, acompañados pro Marcela Godoy y el grupo de colaboradores del Roperito Comunitario «La Bendición» recorrieron los barrios que cada año para el Día del Niño y en el marco de la llegada de los Reyes Magos, visitan para entregar regalos a los más chicos.

Con una camioneta tirando un carro llenos de juguetes (juntaron más de mil), pasaron por el barrio Evita (El Chaparral), luego La Trocha, PAM, Embarcadero, Plan Federal, entre otros, tomándose fotos y repartiendo alegría, cambiando un juguete o calzado por sonrisas, especialmente de los chicos, aunque los grandes también disfrutaron y agradecieron el gesto.

La próxima acción será recolectar elementos para el colegio y luego hacerlos llegar a los que más lo necesitan; es que la actividad solidaria de Marcela y su equipo es cada vez más importante y crece tanto como las ganas que tienen de ayudar al otro.