INFORME: la R33 en el alteo, su estado sigue siendo un riesgo de accidentes (VIDEO)

Ante la consulta de lectores acerca del estado actual del tramo conocido como el alteo de La Elisa, ubicado entre General Villegas y América, fuimos hasta el lugar.

Tal como se ve en el informe, la calzada está destrozada, si bien no existen los pozos de hace un tiempo, la deformación y las piedras sueltas, vuelven al lugar un escenario propicio para los accidentes.

Sobre todo los camiones, deben frenar prácticamente a cero y maniobrar en muchos casos cruzándose de carril.

Se requiere conducir con mucha precaución y hasta evitar viajar en horarios nocturnos o con tormenta.

Esta ruta nacional que une los puertos de Bahía Blanca con el de Rosario, donde se transporta la mayor parte de los granos del país, ha sufrido un serio deterioro que no se revierte, lo que ha motivado múltiples reclamos que, a la vista está, no han encontrado respuesta.