Tormenta en General Pinto: casi 40 milímetros en 20 minutos y una casa con inconvenientes

Alrededor de las 20 horas la tormenta que presentaba una fuerte actividad eléctrica afectó a la ciudad cabecera con algunas ráfagas de viento y una lluvia intensa que en un lapso de 20 minutos descargó 39 milímetros (medición de Simón Volpe).

En estos momentos, 21:15 horas, se observan refucilos, pero no llueve. No obstante para este sector del país desde esta tarde rige un alerta emitido por el Servicio Meteorológico.

Tras la caída de agua una vivienda de la calle 2 de Abril, ubicada en cercanías del CIC Máximo requirió de la intervención de bomberos por la obstrucción de un caño con salida a la calle. El desagüe no alcanzó a desagotar a tiempo y provocó el ingreso de agua en el inmueble; situación que en cuestión de minutos fue resuelta.

En otros lugares de la zona, el caso de la localidad de Roberts, se registraron algo más de 50 milímetros lo que obligó a suspender el carnaval programado para esta noche.