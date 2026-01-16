Duelo de camionetas: la RAM Dakota y la Fiat Titano, disponibles en General Villegas (VIDEO)

Ambas pick up, la de RAM y de Fiat se encuentran expuestas en la agencia que comercializa ambas marcas. Por esa razón hablamos con Hernán Marrafino, dueño e la concesionaria que cuenta con esta particularidad, de contar con las dos camionetas en el mismo espacio.

La razón, que son producidas en la misma fábrica, aunque con prestaciones similares, que apuestan al confort, la robustez y la estética, cada una tiene sus cualidades. Más allá de lo expresado por Marrafino, se destaca que ambos modelos se encuentra exhibidos en la calle Moreno, casi esquina Nagore, de General Villegas. Y allí, los espera a los potenciales clientes una oportunidad que resulta inédita; los $ 30.000.000 de su valor, se pueden financiar en su totalidad en 24 cuotas fijas y en pesos, «la cuenta es clara; a treinta millones se lo divide por veinticuatro y lo que te da, es la cuota que te queda», reafirmó el entrevistado.

A su vez, dentro de las perlitas que se encuentran en la agencia, se encuentra el nuevo Fiat 600, europeo, y con motor híbrido. Toda la tecnología para un clásico que conserva su esencia.

El broche de oro a lo mencionado, es el servicio post venta, que tras una prueba hace unos días, la semana que viene ya comienza a estar disponible. «Lo habíamos prometido desde la inauguración, ahora que todo está como pretendíamos, es un hecho, oficialmente anunciamos que también contamos con el servicio post venta en Fiat, RAM y Jeep», expresó Marrafino, quien dejó en claro que para acceder a ese servicio no es necesario que las unidades hayan sido adquiridas quí. Somos oficiales, eso quiere decir mucho, y estamos para atenderlos a todos, concluyó.