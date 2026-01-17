Aníbal Matellán siempre regresa a General Villegas, una charla a solas con el ex Boca Juniors (VIDEO)

El ex Boca Juniors, surgido de las inferiores del club Eclipse de General Villegas, pasa unos días de descanso junto a su esposa y sus 5 hijos, visitando y siendo visitado por sus afectos más cercanos.

Este viernes por la noche, en un alto en el asado que estaba realizando, recibió a Distrito Interior para una nota en la que contó aspectos de su vida actual, laboral y personal, analizó el fútbol actual, no esquivó hablar del conflicto que mantiene la AFA y las acusaciones sobre sus autoridades, habló de sus planes a futuro y hasta de Dios quien lo guía en la vida. La Selección nacional no quedó afuera, teniendo en cuenta que estamos en el año de un nuevo Mundial.

La entrevista, entre otros temas, más allá de los mencionados, paso por distintos puntos, uno de ellos, el lugar y la actitud que los padres deben adoptar ante un hijo al que deciden acompañar en el nada fácil camino de ser futbolista; de hecho, él se encuentra en esa posición dado que uno de sus hijos inicia el lunes la pretemporada con Sarmiento en Junín.

Sencillo y predispuesto, habló de su permanente regreso a General Villegas, aunque sus visitas no resultan tan frecuentes como cuando sus hijos eran más chicos.

Anibal permitió abordar distintos aspectos del fútbol que ha sido y es la actividad con la que todos lo relacionan y la que no ha abandonado.

Una charla distendida que concluyó con un saludo a la gente de Villegas, su gente.