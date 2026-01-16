General Villegas: la ASTM pedirá una actualización de la bonificación a recolectores por trabajo insalubre

El Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTM) comentó esta mañana, en el marco de la asunción a un nuevo período (ver nota aparte), la pretensión que el Ejecutivo actualice la bonificación que los recolectores de residuos perciben en concepto de trabajo insalubre.

Actualmente un recolector gana alrededor de $ 550.000 con un régimen horario, y la bonificación alcanza los 15.000, cifra que no se actualiza desde hace unos tres años.

Este ítem figura en el Convenio Colectivo de Trabajo, no obstante, desde el inicio de su Gestión el intendente Alegre, que mantiene el status de los trabajadores no se rige de manera excluyente por el Convenio, aunque ha logrado un diálogo fluído con los dos sindicatos.

Pese a ello, Di Giácomo, explicó que pondrán especial interpres en los recolectores cuando vuelvan a reunirse con la máxima autoridad municipal; el valor de la bonificación está desactualizada, y por otra parte los ellos (los recolectores), teniendo en cuenta que el municipio no está en condiciones de adquirir nuevas unidades, por lo tanto los camiones actuales no están en condiciones de circular en la noche, motivo por el que los trabajadores lo hacen durante el día, incluso en momentos del año donde las temperaturas, por el calor o el frío son extremas.

Esta situación, que enfrentan sin quejas, puede ser tenida en cuenta para que la respuesta al pedido sea positiva.

En otro orden el Secretario General, tras reconocer que hay municipios en que los salarios están por debajo de los de Villegas, remarcó que ellos deben luchar por los de este distrito.

Actualmente están a la espera de una nueva reunión con el intendente para comenzar a dialogar sobre las mejoras en los haberes de los trabajadores.

Finalmente, Di Giácomo, que se reconoce peronista, dijo que el Gobierno de la provincia está muy atrasado en los salarios, adelantando que el referente de la FESIMUBO no descarta medidas de fuerza en contra de Kicillof, quien no está a la altura de las circunstancias.