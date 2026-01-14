Secuestraron motos en Germania por el uso de escapes reformados
Personal del Destacamento de Germanía procedió al secuestro de dos motos en esa localidad del distrito de General Pinto por infracción a la Ley de tránsito N° 24449 y Ordenanza Municipal N° 4864.
Las causas, ruidos molestos, escapes anti reglamentarios y conducta temeraria.
Tras los secuestros se le dio intervención al Juzgado de faltas de General Pinto.
Desde la comisaría destacaron el compromiso con el orden público y el interés por el cumplimiento de las Leyes vigentes.