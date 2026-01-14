Cuando de ejemplos se trata: Betina, Leonardo y Luciana, pura garra (VIDEO)

Betiana, Leonardo y Luciana integran la misma familia; para quienes no los conocen, Luciana es la hija de ambos, los tres son ciegos. Ciegos es el término más acertado para definir su condición, así nos lo han manifestado en varias oportunidades que el tema fue motivo de consulta.

La mirada en este caso no es piadosa, pero si de admiración, también se podría decir que ellos no conocen otra forma de vida que la que llevan adelante, pero deben vivirla en un mundo y una ciudad, como la mayoría de las de nuestra zona que no está adaptada para hacerle las cosas más fáciles. Ni siquiera nuestro comportamiento como ciudadanos.

Esta tarde cuando el sol comenzaba a caer, los tres se encontraban caminando rumbo a su casa, lo hacían por la calle desplazándose, orientados, tratando de disminuir a la mínima expresión los obstáculos que lógicamente se les presentan, autos y motos, estacionados, los semáforos, entre otros.

Juntos, tomados de los hombros, los padres a ambos lados, conduciendo y protegiendo a su hija que va en el medio de ellos, hablando de cosas cotidianas, como lo hace cualquier persona que cuenta con todos los sentidos.

Lo que sorprende, no es la habilidad para conducirse de ese modo en la ciudad, sino la ausencia de queja, incluso cuando para cruzar una calle o avenida con semáforo, sea de una o doble mano, por citar algún ejemplo. Lo hacen con naturalidad y adaptados ellos al entorno.

No es una sorpresa su desenvolvimientos, ya que durante todo el año, cada integrante de esta familia cumple con sus obligaciones que van desde concurrir a su trabajo Betina, Leo a la escuela durante su tiempo de estudiante para concluir los estudios secundarios, o Luciana, siendo acompañada por su padre hacia el colegio en el barrio.

Del mismo modo cuando realizan las compras, gestionan un trámite, o concurren a algún evento o feria donde ofrecen los escobillones y cepillos que ellos mismos, en familia, fabrican.

Tienen actitud.

Su postura, incluso cuando enfrentan complicaciones como perros que los atacan a su paso, o en las inmediaciones de su casa el pasto de algún terreno baldío les roba la vereda, ellos son conciliadores, no se victimizan, y por el contrario siguen, siempre hacia adelante.

Entonces, ¿cómo no destacar su fortaleza y admirarlos, reconocerlos y sugerir tenerlos en cuenta cuando el ánimo nos flaquea?.

Gracias por el ejemplo.

N d R: las fotos e imágenes fueron tomadas con el consentimiento de ellos.