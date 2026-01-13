Importante donación económica al hospital, quien la realizó pidió permanecer en el anonimato (VIDEO)
Esta tarde el presidente de la cooperadora del hospital de General Villegas, César Julián, realizó un agradecimiento público tras recibir la suma de $ 300.000.
Este aporte nos permite seguir fortaleciendo nuestro trabajo y, al mismo tiempo, acompañar a la comunidad. Gestos como este reflejan un profundo compromiso y una gran solidaridad, comentó.
La cooperadora realiza un permanente aporte a la salud pública del distrito, materializado con adquisiciones de diferentes elementos y equipos que son requeridos para el funcionamiento integral del nosocomio; esta es una característica, que más allá de quienes hayan estado al frente durante las diferentes gestiones, destaca al ente.