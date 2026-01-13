El villeguense Nahuel López Ponce fue becado para perfeccionarse en Nueva York (VIDEO)

Nahuel es músico, estudia en el Conservatorio de Lincoln. Inicialmente pretendía ser un especialista en informática pero los acordes fueron más fuertes y ya transita un camino difícil, pero recogiendo satisfacciones.

En su transitar aprende todos los días y espera poder volcar sus conocimientos y experiencias adquiridas a la educación ya que uno de sus objetivos es ser docente. Artista por naturaleza, con un padre que abraza la música desde chico como es Gustavo Lopez Ponce, y es su referente, y un abuelo, Alfredo Francucci quien viene pasando por la fotografía, las artes plásticas, hasta el mundo del carnaval con la recordada comparsa Guanabara.

Por esos días Nahuel espera con ansias una posibilidad que el destino le presentó, fue becado para perfeccionarse en la música en Nueva York, a donde viajará desde el 26 de enero hasta el 10 de febrero. La beca cubre una parte de los costos de la capacitación, pero los vuelos, comidas, entre otros gastos excluyentes, no; por lo tanto, amigos de la familia propusieron que quienes puedan, hagan un aporte económico, que por pequeño que parezca será de gran utilidad.

No iniciaron una campaña, es solamente una sugerencia que el joven músico ve con buenos ojos dado que será de gran ayuda. En esta charla con Distrito Interior cuenta los alcances de esta posibilidad y los sueños que persigue con su guitarra, para los que todos los días trabaja intensamente aunque el talento esté presente.

Para colaborar su alias: nahuel.lopez.ponce