IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: cartel ignorado por completo en General Villegas

Las imágenes exigen de cualquier comentario, pero quién puede mostrarse indiferente ante semejante acto de falta de educacion y responsabilidad cívica.

Que muchos valores están cambiados no es una novedad, lo que sorprende es el esfuerzo de algunos vecinos por dejar en claro que su falta de responsabilidad.

Al pie de un cartel, ubicado en la calle Llorente casi Brown, que indica «Prohibido arrojar basura» dejaron una importante cantidad de elementos descartados.

Sin mucho mas que agregar, o son analfabetos o son unos …