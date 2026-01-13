General Villegas: la titularidad de Salud sin cambios, más allá de las versiones

En los últimos días fue cobrando fuerza la versión que el Dr. Christian Di Giorgi ocuparía la Dirección del hospital municipal, en reemplazo del Dr. Luis Irigaray.

Tanto fue así que algunos lo consideraban un hecho.

Para confírmalo o desestimarlo, como corresponde, hablamos con ambos profesionales.

El dr. Di Giorgi dijo estar al tanto del rumor e inmediatamente lo desestimó. Considera que surge de su renuncia como médico de PAMI y su designación, hace unos cuatro meses aproximadamente, como Jefe de la Sala de Internación, cargo que ejercía el Dr. Oreste Crusat, hasta su jubilación.

Considera que alguien analizó esa situación, especuló, y lo comentó. Al mismo tiempo contó a Distrito Interior que el tema fue tocado en una charla informal con el actual Director, el Dr. irigaray, a quien reconoce en la tarea que desarrolla.

En ese sentido, se debe mencionar que los comentarios acerca del hospital en general muestran una mejoría, más allá que la optimización absoluta no existe; incluso, los propios profesionales, varios de sus colegas, reconocen la gestión.

Por el momento no hay cambios, expresó el Director, aunque reconoció que desde hace tiempo se analiza la posibilidad de readecuar el organigrama para contar con una Secretaría de Salud, por lo tanto, tal como existe actualmente funcionaría la Dirección Médica del hospital; hoy todo está concentrado en su figura.

Valeria Iglesias, en una consulta general sobre los posibles cambios en diferentes áreas, reconoció justamente que habrá novedades sobre futuros movimientos llegado el fin de semana; si bien no se refirió a Salud puntualmente, expresó que se hará uso del organigrama municipal, lo que permitirá realizar cambios sin crear nuevos cargos.

Si ello ocurriera en Salud, todo hace presumir que Irigaray pasaría a ser el Secretario de Salud y en su lugar indefectiblemente asumiría un nuevo profesional.