Una ola gigante causó un muerto y varios heridos en la costa bonaerense

Un muerto y 35 heridos por una ola gigante que impactó en Santa Clara del Mar y Mar del Plata. Lo confirmó el titular de Defensa Civil del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La oleada alcanzó más de cinco metros y afectó a distintas localidades de la Costa Atlántica.

Un fenómeno meteorológico extremo sorprendió a decenas de turistas en la costa atlántica y dejó un saldo fatal en Santa Clara del Mar, donde un joven murió como consecuencia de una ola gigante que según testigos alcanzó los cinco metros.

Según confirmó Fabián García, de Defensa Civil, el deceso se produjo en Santa Clara, luego de que el hombre golpeara su cuerpo contra unas rocas al ser arrastrado por la crecida del mar.

Al igual que en diversos sectores de Mar del Plata, en Mar Chiquita también se registró una “súper ola o “mini tsunami”.

“Son olas espurias, que ocurren de manera aleatoria e imprevisible. Al momento de la ocurrencia del evento se registraba un aumento local del viento producto de las ráfagas que se desprendieron de las tormentas que están ocurriendo cerca de Mar del Plata”, informó Defensa Civil.

Y añadió: “Si bien se veía un aumento de viento que fue avisado a las 17:15 mediante un seguimiento meteorológico, no había manera de prever la magnitud de olas que podía generar. Además, en caso de tratarse de estas olas espurias, al momento no hay tecnologías en el mundo que permitan predecirlas”.