La moto hallada abandonada en la Ruta 188, cerca de Villegas, era robada

El sábado por la mañana personal de la Policía de Seguridad Vial y Comunal arribaron al lugar alertados por un llamado telefónico.

En la banquina de la mano Ameghino – Villegas, a pocos metros de la ermita de la Difunta Correa, se hallaba la moto de la imagen, aparentemente descartada.Luego de constatar que el rodado no presentaba señales de haber sido embestida y en los alrededores no había personas, fue secuestrada y llevada ala comisaría.

Una vez en el lugar, y dada sus características, se trataría de una moto denunciada como sustraída días pasados en la ciudad cabecera; lo que demoraba su identificación definitiva era que el número de motos se encuentra limado; no obstante sus características no dejarían lugar a dudas.

Los investigadores creen que «al quemarle» la moto, se descartaron de la misma.