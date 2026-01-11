La cooperadora colocó cartelería para identificar el ingreso de emergencias en el hospital

Desde la cooperadora llevaron adelante la colocación de nueva cartelería luminosa para señalizar el ingreso a Emergencias, lo que mejora la visibilidad y facilita la identificación del acceso.

Este avance es posible gracias al acompañamiento constante de la comunidad, cuyo apoyo nos permite seguir sumando acciones en beneficio de pacientes y del personal de salud,.expresaron desde el ente que acompañan de manera permanente, dando resouesta a requerimientos, en este caso que mejoran y optimizando el uso y la seguridad en el nosocomio.

.