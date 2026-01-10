Iriarte explotó con el Carnaval y el cierre de Los Reyes del Cuarteto

Iriarte fue la primera localidad del distrito de General Pinto en tener su Carnaval, organizado pro la Delegación municipal y l aparticipación de instituciones locales.

En una noche de fiesta y alegría, dieron comienzo a los carnavales del Partido .

Este viernes y parte d ela madrugada del sábado Iriarte logró reunir una importante cantidad de público tanto fuera como dentro del circuito del corso; es que muchos eligieron disfrazarse, armar sus motivos para ser parte desde adentro de la más popular de las fiestas.

Luego de disfrutar de los diferentes motivos, en su gran mayoría locales, el primer carnaval del distrito de General Pinto cerró con un gran baile en la calle, donde actuaron Los Reyes del Cuarteto.