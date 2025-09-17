El municipio de General Villegas gestiona con Vialidad Provincial la continuidad de obras en el distrito

El intendente y la secretaria de Obras Públicas se reunieron con el jefe zonal de Vialidad Provincial para avanzar en el acceso a Emilio V. Bunge y analizar la reactivación de la traza que une Santa Regina con la Ruta Nacional 33.

El martes 16 de septiembre, el intendente Gilberto Alegre y la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán, mantuvieron una reunión con el jefe de Vialidad Provincial del Distrito IV, Maximiliano Barreau.

Durante el encuentro se dialogó sobre los trabajos que se están llevando adelante en el acceso a la localidad de Emilio V. Bunge y su zona de influencia, así como también sobre la necesidad de coordinar acciones conjuntas para mejorar la infraestructura vial del distrito.

Uno de los puntos centrales fue la posibilidad de retomar la obra de la traza que une el acceso a Santa Regina con la Ruta Nacional 33, una iniciativa que había comenzado durante la gestión anterior del intendente Gilberto Alegre, pero que quedó inconclusa.

La ejecución de la obra de apertura de traza y colocación de alcantarillas del acceso a Santa Regina se inició el 30 de agosto de 2013 en un área de campo cedido por la familia Fox.

La obra había sido anunciada por el intendente Gilberto Alegre en su discurso anual ante el Concejo Deliberante y autorizada por Vialidad Provincial. La primera etapa contemplaba la construcción de 14.140 metros, el levantamiento de 2.700 metros lineales de alambrado, la colocación de 10 tranqueras dobles, 10 alcantarillas con cabeceras de hormigón y el movimiento de 2000 m³ de suelo, con un presupuesto oficial de $992.868 adjudicado a la empresa Avinco Construcciones SRL.

En una segunda etapa se preveía continuar con el trazado en el sector de tierras cedido posteriormente por el establecimiento El Ñandú.