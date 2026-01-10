Hallaron una moto abandonada al costado de la Ruta 188 entre General Villegas y Ameghino

Esta mañana la Policía recibió un llamado alertando pro una moto caída al costado de la ruta, sobre la banquina, entre el pasto.

Al arribar, los efectivos de la Policía Vial, y luego Policía Comunal, hallaron el rodado, una Honda Titán 150 abandonada.

Como se observa en las imágenes (aportadas por la autoridad policial), el rodado presenta modificaciones, como el caño de escape, y algunos faltantes.

Momentáneamente no hay precisiones de la procedencia; entre las primeras medidas se releva si en la zona hubo denuncia por la sustracción de una moto con estas características, ya que no habría registro que haya existido un accidente en la madrugada o por la mañana.

La unidad fue retirada y secuestrada.