Se estrenó «Palacio Tango», un espectáculo que realza la música, el baile y la arquitectura

En la noche del viernes, puntual, dio inicio la obra «Palacio Tango», de la Escuela Municipal de Folklore y Tango de General Villegas , que entre otras particularidades, recorre la historia de este género musical utilizando diferentes lugares, justamente del Palacio Municipal, de allí el nombre del espectáculo.

El público inicia el recorrido luego de observar y oír el comienzo desde el frente, sobre calle Pringles, luego se da el ingreso al hall central, donde además de diferentes cuadros coreográficos, siempre al ritmo del dos por cuatro, incluso con un cantante en vivo, se sube al Salón Dorado, en la planta alta, hoy llamado «Presidente Raúl Alfonsín»; en el recorrido un actor va contando particularidades de la historia del tango, incluso de algunos tangos emblemáticos como naranjo el Flor, el que es actuado.

De ese modo va el público desplazándose hacia el punto final que es el patio de ingreso del Concejo Deliberante que da a la calle Rivadavia, pero antes lo espera una posta con impacto visual y musical, como es lo montado y desarrollado en el llamado patio colonial, que se encuentra como enlace entre la última estación y lo vivido en el primer piso de la Municipalidad.

Durante la estadía allí, el despliegue de «Palacio Tango», realza al tango en si, permite que se luzcan los artistas, que son tan bailarines como actores, la técnica, y también la arquitectura; dado que uno termina cayendo en los talentos y el valor histórico que tiene la ciudad.

Permite el espectáculo, por un momento salir de la cotidianidad por la que perdemos de vistas algunos lugares que son capaces de albergar por casi una hora esta propuesta que al final deja el alma llena.

Se puede ser más descriptivo, pero vale la pena ser parte, no quedarte con una crónica o imagen que en este caso le ofrece Distrito Interior, hay que permitirse vivir la experiencia y disfrutar de algo tan nuestro, como también es el tango.

Este sábado a la función de las 21 horas se le debió sumar una más, a las 22, por la demanda, el domingo será la última a las 21. Las entradas, con un valor de $ 6.000 se venden por la mañana en la Casa de la Cultura.