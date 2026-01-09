Entrevista a los pilotos del vuelo sanitario, ángeles de los pacientes críticos (VIDEO)

Germán Schreiner y Jonatan Zimmermann son los pilotos que esta tarde trasladaron hacia el hospital El Cruce al niño de Santa Regina que anoche fue atropellado por una camioneta que conducía un familiar.

Más allá del hecho en el que interviene por cuestiones obvias la Policía, las energías y el foco están puestos en la salud de la criatura de apenas dos años, quien se encuentra en estado crítico producto de un trauma encéfalo craneal.

Este ha sido en apenas 10 días el tercer vuelo sanitario en aviones de la provincia, y en todos los casos han sido niños muy pequeños, de hecho la primera fue una beba que nació prematura, la que lamentablemente falleció días después en el hospital de niños Sor Ludovica de La Plata.

El mecanismo es que al arribo del avión al aero club, aguarda una ambulancia del hospital local, la que traslada a los profesionales que forman la tripulación médica y el equipamiento necesario; de allí se dirigen al nosocomio, acondicionan al paciente y regresan a la pista para iniciar el traslado.

En el lapso de espera, Distrito Interior dialogó con ambos pilotos, quienes abordaron diferentes aspectos de su trabajo, incluso, aportando datos que resultan de interés para quienes solo conocen a partir de lo que ven. Este es un trabajo que indudablemente aman, y que tiene un gran plus, el de tener en sus manos, de alguna manera, la vida de quienes transportan, en muchos casos, como última alternativa para vivir.

Pero no solo allí enfocamos la charla, también se refirieron a la importancia de una pista asfaltada, operable, que es lo que se reclama desde General Villegas, sobre todo por el lugar estratégico que ocupa en la geografía regional; no obstante reconocen que la pista actual, de tierra y césped, balizada, se encuentra en óptimas condiciones. Si lloviera una importante cantidad, y surgiera un vuelo de este tipo, no se podría utilizar.

Por otra parte, teniendo en cuenta que en el aero club villeguense funciona la escuela de pilotos, también hablaron de la importancia de la continuidad y tenacidad para alcanzar los sueños en este camino de volar comercialmente.

Entre las particularidades no mencionadas en la nota se encuentra la de la necesidad de volar a una altura inferior a la habitual, dado que la lesión en la cabeza del paciente, y al no se un avión presurizado, la presión que ejerce la altura, requiere que ese detalle sea excluyente.

Una charla amena con quienes son una pieza fundamental en esta cadena de emergencia, y a los que muchas veces se los ve como solamente como quienes están a cargo de la aeronave.