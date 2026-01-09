Cumple hoy 101 años y lo festeja junto a su hermana de 98 en General Villegas

Urbelina y Pilar suman casi dos siglos de vida sumando lo vivido, en realidad, lo bien vivido hasta el momento.

Urbelina Morales (izquierda) cumple hoy 101 años, y festeja junto a su hermana Pilar, quien vive en General Villegas, además de otros familiares.

Ambas están vitales, lúcidas y alegres; la longevidad es un denominador común en l afamilia, ambas tienen un hermano, el más chico de los 12 que fueron, de 93 años. El padre de ellas murió a los 115 años en Mendoza, provincia de la que son oriundas. La cumpleañera vive actualmente, junto a una nieta en Real del Padre.

Su vida tiene aspectos que son dignos de oír, y por ello minutos antes de la medianoche de hoy, las entrevistamos, nota que en breve publicaremos en Distrito Interior.

El momento mismo del Feliz Cumpleaños, que fue íntimo y con torta y vela improvisadas, estuvimos ahí.

Para demostrarse el afecto que se tienen y la unión que construyeron, no necesitaron mas que un beso y un abrazo en tan trascendente momento.