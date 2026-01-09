Recuperaron una moto robada que estaba en poder de un menor de 15 años en General Villegas

En el marco del cumplimiento de las tareas diarias por parte de la Policía, se logró dar con una motocicleta marca Zanella ZB 110 cc. que había sido sustraída a un vecino de esta ciudad sobre calle Ithurbide, el dia 24 de diciembre de 2025 .

Quien tenia en su poder la motocicleta sustraída, era un joven de 15 años edad, quien fue puesto a disposición de la justicia; mientras tanto, la motocicleta recuperada fue secuestrada.

Asimismo, la Policía Comunal, durante el día de ayer realizó múltiples operativos de interceptación y prevención general en la ciudad de General Villegas contando con el apoyo de la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo, mediante los cuales se logró dar con dos personas oriundas de Gran Buenos Aires, quienes merodeaban por barrios de la ciudad, realizando la venta ambulante no autorizada de elementos varios, haciéndolo puerta a puerta, por lo que se procedió a conducirlos a la Dependencia Policial, lugar donde se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 803/73 con injerencia del Juzgado de Paz de Gral. Villegas, siendo puestos estos sujetos a su disposición.