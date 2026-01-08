Mañana y durante el fin de semana el Palacio Municipal será el escenario para un espectáculo de tango único

«Palacio Tango» es el nombre de un espectáculo que por primera vez permitirá ver y disfrutar al Palacio Municipal de General Villegas y sus patios, intervenidos con técnica en sonido e imágenes y actores, bailarines y otros artistas a través de una propuesta única.

La Escuela Municipal de Folklore y Tango que dirige el profesor Gastón Courreges, vuelve a romper el molde con un show que promete, a simple vista, y por lo adelantado, ser innovador en su género.

Desde este viernes, el sábado y domingo, en todos los casos desde las 21 horas, se pondrá en escena esta obra que cuenta una historia, e involucra a 14 bailarines, muchos de los cuales, bailarán por últimas vez bajo sus órdenes, ya que este año inician sus estudios en otras ciudades, por lo tanto, es un cierre y un comienzo al mismo tiempo, expresó el propio Courreges al referirse al grupo de artistas que forman esta puesta en escena.

Las entradas están a la venta, con un costo de $ 6.000, en la Casa de la Cultura; las dos primeras funciones están agotadas, quedan para el domingo solamente, lo que está haciendo pensar a las autoridades municipales en la posibilidad de sumar algunas presentaciones, lo que quedaría definido en las próximas horas, indicó Valeria Iglesias, la Secretaria de Gobierno con Cultura y Educación a cargo.

La particularidad será el uso del edificio que será intervenido desde el ingreso, hasta el patio que se encuentra sobre la calle Rivadavia, tanto la planta baja como la alta; los artistas actuarán por cuadros, y habrá un cantante de tango que interpretará en vivo. Toda la apuesta es distrital, salvo Luciano Garbuio que forma equipo Courreges. Cabe destacar que también se suman villeguenses que se encuentran viviendo afuera y regresan para esta ocasión.

Desde hace unos días se observa el despliegue y movimiento de la técnica, en las próximas horas habrá un ensayo por lo que la calle frente a la Municipalidad estará cortada.

Se respira tango en General Villegas y quienes gustan de este ritmo tendrán una oportunidad en vivo como ocurre pocas veces; por otra parte, de manera general, el despliegue y el nivel de Palacio Tango, hace que el solo hecho de asistir, sea un acierto.